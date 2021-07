En Islande, une deuxième dose préconisée pour les vaccinés avec le Janssen

"Nous avons l’intention d’offrir à tous ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Janssen une dose supplémentaire d’un vaccin, qui sera probablement le vaccin Pfizer", a annoncé le chef épidémiologiste Thórólfur Gudnason face à la presse. Seront aussi concernées par cette dose supplémentaire les personnes dotées d'un système immunitaire plus vulnérable, comme celles atteintes de maladies chroniques.

Si l’Islande prend une telle mesure, c’est pour freiner la poussée épidémique constatée ces derniers jours, et ce malgré la large couverture vaccinale au sein de la population. Au 15 juillet, 73,8% de la population de 370.000 habitants était vaccinée contre le Covid-19, selon la plateforme Our world in data, ce qui a conduit le gouvernement à lever les dernières restrictions le 26 juin dernier. Pourtant, le variant Delta se diffuse plus vite et plus fort que prévu. Depuis plus d’une semaine, l’île fait face à une hausse des contaminations : 213 nouveaux malades ont été recensés ces sept derniers jours, dont 148 qui étaient vaccinés. Une majorité d’entre eux avaient justement reçu le vaccin à dose unique, laissant penser que ce dernier est moins efficace face au variant d’origine indienne.