En Italie, des anti-pass sanitaire "déguisés" en déportés créent le scandale

Ce défilé a suscité un véritable tollé en Italie, notamment auprès de la communauté juive. "Avant-hier à Novare, on a vu des pyjamas à rayures symbole de la déportation dans les camps d'extermination nazis. Ce sont des images que je n'aurais jamais pensé voir", a fustigé la présidente de l'Union des communautés juives italiennes (Ucei), Noemi Di Segni, dans une tribune publiée lundi par le quotidien La Stampa. Ces images sont "empreintes de stupidité et d'ignorance absolue et, en même temps, dangereuses", a-t-elle estimé. Il s'agit d'un "outrage intolérable" et il est "inacceptable de les considérer comme une manifestation de la liberté d'expression", martèle-t-elle.

Côté politique également, la pilule a du mal à passer. Le ministre italien de la Santé Roberto Speranza s'est ainsi dit profondément "choqué par ces personnes qui se réfèrent aux camps de concentration". De son côté, Alessandro Canelli, le maire de Novare - une ville de 100.000 habitants entre Milan et Turin - a exprimé sa ferme condamnation : "Comparer une position idéologique sur un vaccin ou un pass sanitaire à la page la plus tragique de notre Histoire et à des personnes qui ont été déportées, humiliées, torturées et assassinées est tout simplement honteux". "Ils ne pouvaient pas choisir pire manière pour exprimer une position sur laquelle on peut être plus ou moins d'accord", a-t-il ajouté.

Depuis le 15 octobre, l'obligation de présenter le pass sanitaire a été étendue à tous les lieux de travail dans la grande botte. Le précieux sésame atteste que son porteur a été vacciné, guéri après avoir contracté le Covid-19 ou dispose d'un test négatif récent. Cette mesure est toutefois loin de faire l'unanimité, avec plusieurs manifestations à son encontre dans plusieurs villes de la péninsule.