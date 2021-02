Nouvelle-Zélande : à Auckland, le confinement levé trois jours après sa mise en place

La palme du confinement le plus court depuis le début de l'épidémie a été décernée ce mercredi à la Nouvelle-Zélande. Convaincues que le foyer d'infection découvert dans la plus grande ville du pays est sous contrôle, les autorités ont décidé de lever les restrictions qui pesaient sur la population. Et ce, après seulement… trois jours.

Ce confinement, le premier en près de six mois à Auckland, avait en effet été instauré dimanche soir après la découverte de trois cas dans la ville. Écoles et entreprises non essentielles étaient fermées, et les habitants avaient interdiction de quitter la ville, sauf raison impérieuse. Un pari gagnant ? Si l'origine du foyer d'infection, qui impliquait le variant apparu en Grande-Bretagne, demeure toujours incertaine, l'heure est désormais au soulagement.