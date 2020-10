Angleterre, Chine, Malaisie... ces pays qui reprennent des mesures drastiques contre le Covid-19

Avec plus de 42.800 morts, sans équivalent en Europe, et près de 618.000 cas positifs, le Royaume-Uni est confronté à une nouvelle vague de contaminations. "Nous devons agir maintenant", a déclaré lundi soir aux Britanniques Boris Johnson qui a annoncé pour l'Angleterre un nouveau système d'alerte à trois niveaux -"moyen", "élevé" et "très élevé". Le premier niveau correspond aux mesures valables pour toute l'Angleterre : rassemblements limités à six personnes et fermeture à 22H00 pour les pubs et restaurants.

Au seuil "élevé", dans les zones actuellement sous restrictions locales, les réunions entre différents ménages seront proscrites à l'intérieur. Dans les régions au niveau "très élevé", des mesures supplémentaires seront appliquées avec le soutien des autorités locales, soutenues si besoin par l'armée. Dans le Nord-Ouest, le gouvernement britannique a aussi décidé de fermer les pubs à Liverpool et de réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps et depuis mis en pause.