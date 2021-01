En état d’alerte niveau 5, l’Angleterre se reconfine comme au printemps dernier

Ce nouveau serrage de vis est dû à la situation incontrôlable dans les hôpitaux après la découverte d’une mutation du Covid-19, surnommée aujourd’hui le "variant anglais", 50 à 70% plus contagieuse, selon les scientifiques britanniques. Dans les hôpitaux anglais, le nombre de patients contaminés par le virus -près de 27.000 - a "augmenté de près d'un tiers" en une semaine et dépasse de 40% le plus haut du pic de la première vague, a souligné Boris Johnson. L'ensemble du Royaume-Uni déplore un lourd bilan quotidien, avec plus de 50.000 nouvelles contaminations par jour. C’est dans ce contexte que le gouvernement a décrété le passage à l’état d’alerte de niveau 5, le plus élevé, qui "signifie que si rien n’est fait, les capacités du NHS (le système de santé du pays, ndlr) seront saturées dans 21 jours", selon le Premier ministre.

Toutes les écoles et les universités vont donc fermer pour céder la place à l’enseignement à distance et les examens annulés. "Le problème, ce n’est pas que les écoles ne sont pas sûres pour les enfants" mais qu’elles sont des "vecteurs de contamination", a ainsi justifié le Premier ministre. Comme au printemps, seules les sorties essentielles seront tolérées : aller faire ses courses, aller travailler si le télétravail n’est pas possible, faire du sport, se déplacer pour des raisons de santé ou bien pour échapper à des violences familiales.

Et ce nouveau confinement intervient le jour où le vaccin AstraZeneca/Oxford commence à être déployé dans le pays, juste avant l'Inde et l'Argentine et devenant ainsi les premiers au monde à commercialiser le vaccin britannique. Car comme l’a rappelé Boris Johnson, la situation est différente du printemps, avec une vaccination enclenchée début décembre et qualifiée de "campagne la plus importante de l’histoire du pays". Au 27 décembre, presque un million de Britanniques - 944.539 personnes exactement - avaient reçu une première injection du vaccin Pfizer/BioNTech, selon la base de données Our World in Data qui s'appuie sur les chiffres des différentes autorités de santé. Et le gouvernement compte même espacer le délai de trois semaines espaçant les deux injections pour vacciner plus rapidement les personnes considérées comme vulnérables.