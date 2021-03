Covid-19 : plus de 300.000 morts au Brésil, l'épidémie totalement hors de contrôle

Les chiffres s'envolent au Brésil. Et avec eux, les records tombent un à un. Une semaine après avoir passé barre des 90.000 contaminations en 24 heures, le pays dépassait, mercredi, le seuil des 300.000 morts du Covid-19 depuis un an d'après les chiffres du ministère de la Santé, considérés comme sous-évalués par les scientifiques. Et le rythme actuel n'est pas train de diminuer, au contraire. Plus de 2.000 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Soit le pire bilan dans le monde, loin devant les États-Unis, la France ou l'Inde.

En accélération constante depuis la dernière semaine de février, la mortalité due au coronavirus va battre tous les records en mars depuis le début de la pandémie, il y a un an. Derrière les États-Unis, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie et totalise, sur un an, plus de 12 millions de personnes infectées pour une population de 212 millions d'habitants.