Un an après le début de la crise sanitaire, le Royaume-Uni s'apprête à sortir du tunnel

Des chiffres à faire pâlir d'envie ses voisins européens. En un peu plus de trois mois, le Royaume-Uni a vacciné la moitié de sa population adulte. Soit près de 28 millions de personnes, qui ont reçu une première dose. Un bilan à la hauteur de la pandémie dans le pays, qui a payé un lourd tribut, avec plus de 126.000 morts.

"Cela a été une année incroyablement difficile, probablement la plus dure depuis une génération", a déclaré sur Sky News le ministre de la Santé Matt Hancock, estimant "essentiel" d'en tirer les leçons. Boris Johnson, qui avait lui-même été admis aux soins intensifs avec la maladie, a appelé les Britanniques à profiter de cet anniversaire pour "réfléchir à l'année passée, l'une des plus difficiles de l'histoire de notre pays". Mais, à l'heure de tirer un premier bilan, le Premier ministre peut se targuer d'avoir su inverser la tendance.

Conséquence : la mortalité, elle, tombe au plus bas. Lundi, le nombre quotidien de décès attribués au coronavirus s'élevait à 17 personnes. Le bilan le plus faible depuis environ six mois. Une bonne nouvelle pour le gouvernement, qui maintient son objectif : avoir administré une première dose à tous les plus de 50 ans d'ici mi-avril et à tous les adultes fin juillet. Il compte également lever très progressivement les restrictions d'ici à fin juin, le pays étant soumis depuis début janvier à un strict confinement.