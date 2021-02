Vaccination : Joe Biden promet 4 milliards de dollars pour le programme Covax

Le programme Covax vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faibles et moyens revenus d'avoir accès aux précieuses doses. "Les États-Unis sont enthousiastes à l'idée de faire leur première contribution à Covax", a déclaré le responsable américain. "Nous pensons qu'il est essentiel de jouer notre rôle afin de vaincre cette pandémie au niveau mondial", a-t-il ajouté.

Le COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS. Son objectif est d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et d'en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.

Le mécanisme propose de fournir suffisamment de doses pour au moins 20 % de la population des pays, gérer activement un éventail diversifié de vaccins, distribuer des vaccins dès qu'ils sont disponibles et ainsi mettre fin à la phase aiguë de la pandémie et relancer l'économie.