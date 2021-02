Israël se déconfine progressivement à partir de dimanche

RESTRICTIONS - Les mesures liées au confinement vont être assouplies dans l’État hébreu mais les vols internationaux sont toujours suspendus. La campagne de vaccination, elle, bat son plein.

Israël s’apprête à desserrer la vis dimanche 7 février. Après plus d’un mois passé à domicile, la population va pouvoir sortir à nouveau, les autorités ayant décidé de déconfiner progressivement le pays. "Le gouvernement a accepté la proposition du Premier ministre et du ministre de la Santé d’assouplir les mesures de confinement à partir de dimanche à 7h du matin (heure locale)", ont annoncé les cabinets du Premier ministre et du ministre de la Santé, dans un communiqué ce vendredi 5 février.

Concrètement, les Israéliens pourront se déplacer à plus d’un kilomètre de chez eux, rendre visite à d’autres personnes ou accéder à nouveau à certains commerces, comme les salons de coiffure. La réouverture des écoles doit faire l’objet de discussions ultérieures entre les ministres de la Santé et de l’Éducation, nous apprend le quotidien Haaretz.

Plus de 1000 morts rien qu'en janvier

Les parcs nationaux et chambres d’hôtes pourront rouvrir mais pas les hôtels ni les restaurants qui devront se contenter de faire de la vente à emporter. Suspendus depuis le 24 janvier, les vols internationaux, eux, ne comptent pas reprendre tout de suite et l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv reste fermé jusqu’au 21 février au moins, tout comme les frontières terrestres. Car si la population retrouve un peu de liberté de mouvements, la prudence est de mise après un mois de janvier qui a été le plus meurtrier depuis l’apparition de l’épidémie. Sur un total de 5001 décès liés au Covid, plus de 1000 morts ont été enregistrés le mois dernier et le gouvernement appelle à la vigilance de tous. "Je demande au public de respecter les instructions et de se faire vacciner afin que l’économie puisse reprendre progressivement et de manière responsable", a ainsi souligné le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Malgré une campagne de vaccination ayant déjà concerné beaucoup de monde, le nombre de nouvelles contaminations reste élevé, de l’ordre de 6500 par jour. Israël peut tout de même se targuer d’être le pays ayant le plus vacciné dans le monde par rapport à sa population, avec 38,9% de ses habitants ayant reçu au moins une injection du vaccin de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, selon la base de données Our world in data. Mais si la campagne de vaccination montre que le vaccin réduit de manière significative le risque d'être contaminé, elle ne permet pas encore de tirer de conclusions sur une quelconque immunité collective, ont mis en garde des experts.

CQ