Covid-19 : flambée de contaminations en Russie, qui s'apprête à accueillir plusieurs matchs de l'Euro 2020

À ce jour et depuis décembre, à peine 18 millions de Russes, soit environ 12% de la population, ont reçu au moins une dose, selon le recensement effectué par le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles.

Mais selon un sondage de l'institut Levada réalisé en avril, 62% des personnes interrogées ne sont pas prêtes à se faire administrer le Spoutnik V, développé par Moscou et au cœur de la politique d'immunisation et de la communication de l'État.

Sur le front de la vaccination, la situation patine. Le président Vladimir Poutine lui-même est monté au créneau à plusieurs reprises ces derniers jours et semaines pour convaincre les Russes d'aller se faire vacciner au plus vite, avec l'ambition d'atteindre l'immunité collective à l'automne 2021 afin d'éviter une nouvelle vague épidémique.

La Russie est l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Selon l'agence des statistiques Rosstat, plus de 270.000 morts lui étaient liés à fin avril soit plus du double du bilan de 124.895 décès reconnus à ce jour par le gouvernement dans sa comptabilité quotidienne. Les données démographiques témoignent en outre d'une mortalité en très forte hausse en janvier-avril 2021 par rapport à la même période de 2020, avec 752.000 décès enregistrés contre environ 611.000 un an plus tôt.

En 2020, la croissance du nombre de morts avait déjà atteint 18% avec 2,1 millions de décès contre 1,8 million en 2019.

Les autorités n'ont pas détaillé les causes de cette envolée de la mortalité que les statistiques concernant le Covid-19 n'expliquent que partiellement.