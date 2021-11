Covid-19 : la réouverture de frontières à travers le monde donne de bons espoirs au secteur touristique

Un arsenal de précautions fatigant pour les voyageurs, mais le jeu en vaut la chandelle. "Devoir porter le masque, penser à tous les documents, c’est un gros effort et une grosse galère, mais ça fait du bien de pouvoir voyager de nouveau et retrouver une vie normale", se réjouit l’un d’eux dans le sujet ci-dessus.

À travers le monde, de plus en plus de pays profitent notamment de la progression de la vaccination pour alléger leurs mesures de restrictions. Israël, qui poursuit sa campagne de rappel de la vaccination, accueille à nouveau les touristes depuis ce 1er novembre également, mais à condition d’être vacciné avec trois doses ou d’avoir reçu une seconde injection depuis moins de six mois. Les voyageurs internationaux doivent aussi être testés avant et après leur entrée sur le territoire, et les enfants non-éligibles à la vaccination ne sont pas autorisés à passer la frontière, quand bien même leurs parents rempliraient toutes les conditions d’accès.

L’Iran, pays le plus touché du Moyen-Orient par l’épidémie de Covid-19, a également rouvert le 26 octobre ses frontières aux voyageurs vaccinés, présentant un test PCR négatif de moins de 96 heures. Le pays était sous verrou, à de rares exceptions près, depuis près de vingt mois. À compter du 8 novembre, les États-Unis ouvriront eux aussi leurs frontières aux voyageurs vaccinés pouvant présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de trois jours avant le départ.