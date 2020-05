Le port du masque sera obligatoire sur les vols Air France à partir du 11 mai

La mise en place d'une distanciation physique sera également effective à bord chaque fois que cela est possible. "Sur la plupart des vols, les faibles taux de remplissage actuels permettent d'espacer les clients. Dans les cas où cela n'est pas possible, le port du masque par l'ensemble des passagers et par l'équipage garantit la protection sanitaire adéquate", précise la compagnie.

Cette mesure complète le dispositif mis en place par Air France et ses partenaires pour répondre à la crise sanitaire du Covid-19. Cela comprend par ailleurs, le port obligatoire du masque pour l'ensemble des membres d'équipage et des agents en contact avec les clients, l'aménagement du parcours au sol avec l'application de la distanciation physique tout au long du cheminement en aéroport et l'installation, chaque fois que cela est possible, de protections en Plexiglas dans les aéroports.

Air France indique aussi avoir renforcé ses procédures quotidiennes de nettoyage, avec la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients telles que les accoudoirs, les tablettes ou les écrans, et qu'elle pulvérisait périodiquement "un produit virucide homologué dont la durée d'efficacité est établie pour dix jours". L'air en cabine est lui renouvelé toutes les trois minutes et filtré par un filtre de type Hepa, "identique à ceux utilisés dans les blocs opératoires" et ne laissant pas passer le virus, ajoute la compagnie.

Enfin, le service à bord sera également adapté pour limiter les interactions entre les clients et les membres d'équipage. "Sur les vols domestiques et les vols courts en Europe, les services de boisson et de restauration sont suspendus. Pour les vols long-courriers, le service en cabine est limité et les produits sous film ou emballés individuellement sont privilégiés", souligne la compagnie qui rappelle que la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels constituent un impératif absolu.