Les États-Unis vont donner 500 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech à d'autres pays

Vivement critiqués pour avoir tardé à partager leurs vaccins avec le reste du monde, les États-Unis tentent de se rattraper. Arrivé mercredi soir au Royaume-Uni pour une tournée européenne, Joe Biden devrait annoncer ce jeudi le don par les États-Unis de 500 millions de vaccins aux pays pauvres. Il "s'exprimera sur ce sujet demain (jeudi) et pourra parler des mesures supplémentaires que les États-Unis prennent pour aider à donner plus de doses aux pays pauvres", a déclaré à bord d'Air Force One son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Aux ravages de la maladie s'ajoutent en effet les conséquences catastrophiques pour l'économie et la situation humanitaire des pays les plus pauvres. Ainsi, selon un rapport de l'ONU publié ce jeudi, neuf millions d'enfants risquent d'être contraints à travailler à cause de la pandémie, s'ajoutant aux 160 millions qui sont déjà obligés de le faire. "Nous perdons du terrain dans la lutte contre le travail des enfants et l'année dernière n'a pas rendu les choses plus faciles", a souligné Henrietta Fore, qui dirige l'Unicef. Et d’ajouter : "Alors que nous avons largement entamé la deuxième année de confinements, fermetures d'écoles, secousses économiques et budgets nationaux en recul, les familles sont forcées de faire des choix cornéliens".