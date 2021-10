Les touristes vaccinés pourront voyager en Israël à partir du 1er novembre

Pour obtenir le droit de poser le pied en Israël, il sera demandé aux touristes de présenter un certificat de vaccination datant de moins de six mois. Mais ce n'est pas tout. Ils devront également passer par la case dépistage, en présentant un test PCR datant d'un maximum de 72 heures avant leur départ et passer un second test à leur arrivée. Si ce second test est négatif, leur quarantaine sera alors levée et ils seront libres de leurs mouvements sur le territoire.