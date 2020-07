Covid-19 : nouveau record de cas en Inde, le Taj Mahal toujours fermé

Ce revirement fait suite à l’enregistrement d’un nouveau record : le ministère de la Santé a rapporté un peu moins de 25.000 nouveaux cas et 613 décès liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24h. Il s’agit de la plus importante hausse quotidienne dans le pays depuis le début de la pandémie fin janvier.

Désormais, le bilan de l’épidémie en Inde totalise 673.000 cas de coronavirus et au moins 19.268 morts. Bombay, New Delhi et Chennai figurent parmi les zones les plus touchées. Des doutes persistent toutefois sur le compte réel, le gouvernement indien faisant face à des critiques qui affirment que le pays ne pratique que peu de tests.