Covid-19 : l'Afrique du Sud a passé la vague Omicron sans pic de décès

Les nouvelles contaminations ont baissé de près de 30% la semaine dernière (89.781), par rapport à la semaine précédente (127.753). Et les admissions à l'hôpital ont diminué dans la quasi-totalité des provinces (huit sur neuf). "Bien que le variant Omicron soit hautement transmissible, les taux d'hospitalisation ont été plus faibles que lors des vagues précédentes", a souligné la présidence.

Omicron, qui présente un nombre élevé de mutations, a été identifié pour la première fois au Botswana et en Afrique du Sud fin novembre. Il est rapidement devenu dominant en Afrique du Sud, provoquant une hausse exponentielle du nombre des contaminations allant jusqu'à plus de 26.000 cas quotidiens mi-décembre, selon les statistiques officielles. Le variant est actuellement présent dans une centaine de pays, selon l'OMS. Extrêmement contagieux, il touche également les personnes vaccinées ainsi que celles ayant déjà été contaminées par le virus.

Pays africain officiellement le plus touché, l'Afrique du Sud compte plus de 3,4 millions de cas et 91.000 décès. Moins de 13.000 cas ont été détectés au cours des dernières 24 heures. "La vitesse à laquelle la quatrième vague dû à Omicron a augmenté, atteint un pic puis décliné, a été stupéfiante. Un pic en quatre semaines et un déclin précipité en deux semaines", a posté sur Twitter Fareed Abdullah du Conseil sud-africain de la recherche médicale.