Fêtes clandestines à l'hiver 2020 : tout savoir sur la polémique qui embarrasse le gouvernement Johnson

SCANDALE - Une série de révélations concernant des fêtes clandestines qui auraient eu lieu en décembre 2020 au 10 Downing Street, alors que le pays devait respecter de strictes mesures sanitaires, met Boris Johnson dans l'embarras.

"Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais". Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sous le feu des critiques ce mercredi après l'apparition d'une vidéo où ses principaux conseillers blaguent sur l'organisation d'une fête de Noël à Downing Street en 2020, lorsque les rassemblements étaient interdits en raison du Covid-19. Selon les médias nationaux, d'autres fêtes auraient également été organisées ce mois-ci par le gouvernement.

La vidéo obtenue par ITV News montre Allegra Stratton, son attachée de presse de l'époque, le conseiller Ed Oldfied ainsi qu'un autre collaborateur en train de plaisanter à propos d'"une fête de Noël à Downing Street vendredi soir", soit probablement le vendredi 18 décembre. Les images auraient été filmées dans le cadre des préparatifs d'une conférence de presse le 22 décembre. Aucun journaliste n'était présent à ce moment-là. Lors de cette répétition avec Allegra Stratton le 22 décembre, Ed Oldfield, qui endosse le rôle d'un journaliste imaginaire, lui demande : "Je viens de voir des accusations sur Twitter portant sur une fête de Noël qui aurait eu lieu à Downing Street vendredi soir, reconnaissez-vous ces accusations ?". "J'étais rentrée chez moi", répond-elle en plaisantant, essayant d'esquiver la question.

"Le Premier ministre approuverait-il l'organisation d'une fête de Noël ?", relance alors Ed Oldfiel. Et Allegra Stratton de rétorquer : "Quelle est la réponse ?". Son interlocuteur répond alors qu'il ne sait pas, alors qu'un autre collaborateur de Downing Street dit en éclatant de rire qu'"il n'y a pas eu de fête... juste du fromage et du vin". "Est-ce que du fromage et du vin, ça va ? C'était une réunion d'affaires", a ajouté pour sa part Allegra Stratton. "Cette fête imaginaire était une réunion d'affaires... sans distanciation sociale", reprend-elle en riant. À l'époque, Londres faisait l'objet de strictes restrictions en raison de la crise sanitaire et les réunions en intérieur de deux ou davantage de personnes étaient interdites.

Cette fête imaginaire était une réunion d'affaires... sans distanciation sociale. - Allegra Stratton, attachée de presse de Boris Johnson en décembre 2020

Avant la fuite de cette vidéo, des accusations avaient déjà été portées par le Daily Mirror le 30 novembre. Citant des sources gouvernementales, le quotidien britannique affirme qu'"entre 40 et 50 personnes étaient entassées joue contre joue dans une salle de taille moyenne" le 18 décembre. La BBC, qui a également obtenu confirmation de cette fête, précise qu’il y avait "des boissons, de la nourriture, et des jeux", dont un quiz et un Secret Santa, et que la fête a duré "jusqu’après minuit".

"Il devrait s'en aller, et il devrait s'en aller maintenant"

Le leader du Parti travailliste (opposition), Keir Starmer, a condamné le gouvernement pour son comportement "honteux". "Les gens à travers le pays respectaient les consignes même lorsqu'ils étaient séparés de leurs êtres chers. Ils ont le droit de s'attendre à ce que le gouvernement fasse de même", a-t-il tweeté. "Mentir et plaisanter sur ces mensonges est honteux. Nous avons un Premier ministre qui a pris ses distances sociales avec la vérité", a-t-il martelé. Le chef du Parti national écossais, Ian Blackford, a estimé que le Premier ministre n'était plus digne de confiance et a exigé sa démission. Le "gouvernement viole ses propres règles Covid et ensuite plaisante dans une vidéo sur ce sujet", a-t-il dit dans l'émission de télévision STV News. "Ce n'est vraiment pas acceptable et je dois dire, malheureusement, que sur la base de ce comportement (...) il devrait s'en aller, et il devrait s'en aller maintenant", a-t-il ajouté. Le gouvernement doit "répondre à des questions graves. Et vite", a tweeté le député conservateur Roger Gale.

Nous avons un Premier ministre qui a pris ses distances sociales avec la vérité. - Keir Starmer, leader du parti travailliste britannique

Pour sa part, une association regroupant des familles ayant perdu des proches durant la pandémie de Covid-19 a dénoncé "le comportement de gens qui pensent être au-dessus de nous". "Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point il est bouleversant et honteux d'entendre l'équipe de Boris Johnson plaisantant sur la violation des règles qu'ils ont édictées, tandis que d'autres (...) n'ont pu que dire adieu à leurs bien-aimés à travers un écran", déplore l'association dans un communiqué.

Suite à ces accusations, Boris Johnson n'a pas démenti les informations selon lesquelles son personnel aurait organisé une fête le 18 décembre de l'année dernière lorsque Londres était soumis à des restrictions de niveau 3, mais a insisté sur le fait qu'aucune règle n'avait été enfreinte. Un porte-parole de Downing Street a ainsi déclaré : "Il n'y a pas eu de fête de Noël. Les règles de Covid ont été respectées à tout moment." Des députés du Labour ont déposé plainte auprès de la police métropolitaine du Grand Londres. Scotland Yard a précisé, samedi 4 décembre, que si la police n’avait "pas l’habitude d’examiner rétrospectivement toutes les possibles violations des règlements anti-Covid-19", elle allait quand même "prendre en considération" ces plaintes et examiner la vidéo.

D'autres fêtes clandestines révélées par la presse

Selon le Daily Mirror, d'autres fêtes avaient été organisées à Downing Street alors que le pays devait respecter de strictes mesures sanitaires. L'une d'entre elle aurait notamment eu lieu à Downing Street le 13 novembre, jour de la démission de l'ancien conseiller spécial de Boris Johnson, Dominic Cummings. Mardi, le journal a également révélé qu'une réception avait été organisée le 10 décembre par l'ancien secrétaire à l'Éducation Gavin Williamson au café de son ministère. "Il y avait beaucoup de gens rassemblés dans le café, se mêlant et buvant du vin. C'était tellement imprudent", rapporte une source anonyme au Daily Mirror. En réaction à cet article, le ministère n'a pas nié que les règles sanitaires avaient été enfreintes et a admis "qu'il aurait été mieux" de ne pas organiser l'événement. Ce même jour, l'ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait déclaré que les Britanniques devaient "respecter les règles".

C.A. avec AFP

