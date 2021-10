Covid-19 : les enfants n'auront pas besoin d'être vaccinés pour entrer aux États-Unis

C'est une réouverture certes, mais une réouverture contrôlée du pays qui se profile aux États-Unis. Ce lundi, l'administration Biden a livré plus de détails sur le retour des voyageurs étrangers fixé au 8 novembre prochain, après plus d'un an et demi de fermeture des frontières terrestres et aériennes suite à l'apparition de la pandémie de Covid-19.

L'annonce la plus inattendue concerne les moins de 18 ans, qui n'auront pas à présenter de certificat de vaccination contre le Covid-19. Cette exemption aurait finalement été décidée au regard de l'absence de consensus dans les autres pays au sujet de la vaccination des mineurs, d'après le quotidien américain New York Times.