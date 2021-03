Covid-19 : l'Allemagne va classer la France en zone à haut risque, des "contrôles aléatoires renforcés" de tests bientôt mis en place

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que l'Allemagne ne classe son voisin français en zone à haut risque et ne prenne des mesures supplémentaires à la frontière. Ayant déjà classé comme tel la Moselle, département frontalier, Berlin va donc élargir ces restrictions de circulations à toute la France. La décision a été annoncée par Angela Merkel jeudi 25 mars lors d'un point à la presse, la qualifiant de "nécessité". Cette décision devrait intervenir ce vendredi et être officialisée par l'Institut Robert Koch, selon le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ces nouvelles restrictions à la frontière franco-allemande peuvent être diverses et peuvent aller de l'obligation de présenter un test négatif à l'entrée sur le territoire allemand à la mise en quarantaine en Allemagne pendant 10 jours, voire à l'imposition de contrôles stricts aux frontières. Berlin a récemment mis en place ce type de contrôles avec la Pologne et avant cela avec la République-Tchèque et le Tyrol, une région d'Autriche.

En revanche dans le cas de la Moselle, les deux pays se sont mis d'accord pour un système plus souple de contrôles aléatoires et de tests antigéniques pour les travailleurs frontaliers. Jeudi soir, Angela Merkel a laissé entendre que la France pourrait bénéficier de ce traitement de faveur et éviter des contrôles aux frontières stricts, si son territoire est bien classé en zone à risque dans son intégralité. "Il y a tout une procédure spécifique de test (...) qui est en discussion avec la France", a indiqué la chancelière. De son côté vendredi matin, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué que des "contrôles aléatoires renforcés" de tests seront mis en place à la frontière.