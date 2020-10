Couvre-feu : une mesure froidement accueillie en Belgique et en Allemagne

Cette mesure n'est pas sans conséquence pour l'économie de la ville, déjà durement touchée. "On a eu de la chance cet été avec la météo, on avait réussi à remonter, mais là cette décision c'est un vrai coup de massue", s'inquiète ainsi la serveuse d'un restaurant, dont le chiffre d'affaires est désormais menacé.

Comme en France, nos voisins européens n'échappent pas à la hausse inquiétante des infections au Covid-19. Résultat, trois grandes villes allemandes ont mis un frein à leur vie nocturne, notamment Francfort où, depuis le 9 octobre, les bars et les restaurants ferment leurs portes entre 23 h et 6 h, une tranche horaire qui voyait habituellement déambuler chaque week-end des dizaines de milliers de personnes, car de nombreux bars restaient ouverts une partie de la nuit.

Un couvre-feu d'autant plus mal vécu par les restaurateurs que le panel de mesures mis en place (renseignement de l'adresse des clients, espacement des tables, masques...) est déjà, selon eux, suffisant : "On se trompe de cible. Nous ne sommes pas le problème mais la solution. Les restaurants offrent des espaces sécurisés, et après 23 h où vont aller les gens ? Chez eux, sans aucune distanciation sociale, et sans masque !", lance Raphaela Schuebel, du restaurant "Margarete".

Un tour de vis sanitaire opéré aussi à Berlin et Cologne, avec l'interdiction de vente d'alcool de 22 h à 6 h du matin, les rassemblements de plus de 25 personnes interdits, et le masque obligatoire à l'extérieur. Des mesures contraignantes pas toujours faciles à accepter pour les Allemands. "C'est un durcissement qui menace nos libertés et on n'a plus notre mot à dire", s'offusque par exemple une habitante.