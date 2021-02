Covid-19 : Covax, ce dispositif qui a permis au Ghana de recevoir (enfin) des vaccins gratuits

"Enfin !" Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'OMS, n'a pas caché sa joie ce jeudi sur Twitter en apprenant la livraison au Ghana de 600.00 doses d'AstraZeneca. Une livraison un peu particulière : il s'agit des premières doses fournies par Covax, un dispositif instauré pour soutenir les pays les plus pauvres. Mais aussi et surtout couper l'herbe sous le pied aux pays riches.

Rapidement, plusieurs d'entre eux se greffent au mouvement. Fin septembre, plus de 60 pays riches adhéré au dispositif. La China rejoint les rangs en octobre, les États-Unis seulement depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Un succès ? Oui et non, selon l'OMS. "Certains pays riches sont actuellement en train d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires, ce qui a un effet sur les contrats avec Covax", a regretté lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tant bien que mal, après avoir repoussé son calendrier, Covax a donc débuté ses premières livraisons au Ghana. Un choix tout sauf anodin : ce pays anglophone ouest-africain a enregistré 80.759 cas de coronavirus, dont 582 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués, comme dans de nombreux pays africains où le nombre de tests réalisés reste faible. En tout, le pays devrait recevoir 2,4 millions de doses d'AstraZeneca, a annoncé Covax.

D'autres pays devraient suivre au cours du semestre. Notamment l'Inde (97,2 millions), le Pakistan (17,2 millions), l'Indonésie (13,7 millions), le Bangladesh (12,8 millions) et le Brésil (10,7 millions). La Corée du Nord est également sur la liste, et doit recevoir près de 2 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca produit par le Serum Institute of India. Un petit nombre de pays riches y figure aussi, dont la Corée du Sud, le Canada, l'Andorre, Monaco, la Nouvelle-Zélande, Qatar et l'Arabie Saoudite.

Et après ? Les livraisons de vaccins dépendent de plusieurs facteurs, tels que l'état de préparation des pays, mais le succès de ce projet colossal dépendra également des fonds reçus. L'initiative Covax a mobilisé jusqu'à présent 6 milliards de dollars de promesses de dons, mais aura besoin d'au moins 2 milliards en 2021 pour se procurer les doses et les livrer. En outre, 800 millions seront nécessaires pour la recherche et le développement.