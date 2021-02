À Lyon, un menu unique sans viande mis en place dans les cantines scolaires dès lundi

C'est par un courriel daté du 15 février adressé aux élus d'arrondissement que l'adjointe chargée de l’Éducation Stéphanie Léger a détaillé le dispositif : un "menu unique sans viande pour pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas". Ce menu sera servi à compter de lundi et au moins jusqu'aux vacances de Pâques. "Le nouveau protocole sanitaire impose une distanciation de deux mètres dans la restauration scolaire. Le menu unique va nous permettre d'accélérer le service et ainsi nous permettre d'accueillir tous les enfants", a détaillé Stéphanie Léger.

L'élue l'assure : il ne s'agit pas d'un menu végétarien. "Pour correspondre au goût du plus grand nombre, on a décidé d'enlever la viande", mais du poisson ou des œufs continueront d'être servis dans les 206 écoles de la ville. Pas sûr que cela suffise à calmer l'opposition : "Cette manière d'asséner un choix, sans aucune alternative possible, est proprement inadmissible", s'indigne dans un communiqué Etienne Blanc, le président du groupe Droite, Centre et Indépendants, et candidat malheureux à la mairie l'an dernier.

Béatrice de Montille, élue LR dans le 3è arrondissement, estime, elle, que, "dans la ville de la gastronomie, la majorité écologiste profite de la crise sanitaire pour faire passer des mesures idéologiques sans aucune concertation". Des critiques balayées par Mme Léger qui rappelle que l'ancienne majorité issue de la République en Marche avait pris les mêmes dispositions à la fin du premier confinement. La mesure est pour l'heure temporaire et, "si la situation sanitaire le permet, la ville reviendra aux menus tels qu’on les connait, avec deux menus sans viande par semaine", après les vacances de Pâques.