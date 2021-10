Covid-19 - Des hôtesses de l'air contre la vaccination à Rome ? Attention à cette vidéo détournée

"Le silence en dit parfois plus que tous les mots." C'est avec ces mots que le directeur de la publication du blog France Soir, Xavier Azalbert, a commenté ce vendredi 22 octobre une vidéo venue de Rome. "Aujourd'hui, place du Capitole à Rome, les hôtesses non vaccinées d'Alitalia ont manifesté (…) contre leur licenciement qui les laisse nues et sans ressources", indique le tweet original, publié ce jeudi 21 octobre et vu près de 47.000 fois. S'il insinue que ces hôtesses luttaient contre l'obligation vaccinale dans le pays, c'est totalement faux.

Ici, on voit une dizaine de femmes se tenir droite, en silence. Tout au long de cette séquence de plus de deux minutes, elles vont doucement se déshabiller, jusqu'à finir en petite tenue, symbole de leur situation économique. Seulement, celle-ci n'est pas liée à l'épidémie ou la vaccination.

Une rapide recherche sur Google avec quelques mots-clés permet de trouver des vidéos et articles sur ce "flashmob". Dans la presse italienne, on lit que ces femmes sont toutes d'anciennes hôtesses d'Alitalia. Seulement, elles n'ont pas été licenciées pour absence de pass sanitaire, mais parce que la compagnie aérienne a fait faillite et fermé définitivement après 75 ans d'activité. Tous ses vols ont été annulés depuis le 15 octobre, laissant ces anciennes salariées sur le tarmac. "Des dizaines d'hôtesses de l'air ont mené leur manifestation devant journalistes, salariés et autres promeneurs, dans le but de dénoncer les conditions de travail suite au rachat d'Alitalia par Ita Airways", écrit par exemple le Libero Quotidiano.

Le syndicat de l'aviation italien a quant à lui retransmis en direct sur Facebook cette "protestation silencieuse contre le mépris de la loi et l'arrogance avec laquelle l'ITA Airways a mis à la porte 8000 employés de l'ancienne compagnie aérienne nationale".