Covid-19 : des millions d'Américains menacés d'expulsion à compter de ce samedi

Depuis plus d'un an, les expulsions étaient suspendues. C'est d'abord l'administration Trump qui a mise en place cette mesure, dès mars 2020, afin d'éviter aux millions de personnes qui avaient perdu leur emploi à cause de la pandémie de se retrouver à la rue.

Ce sont ensuite les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui l'ont prolongée, dès septembre 2020, puis à plusieurs reprises. Principale agence de santé publique du pays, elle explique sur son site qu'éviter les expulsions est "une étape clé pour aider à arrêter la propagation du Covid-19". Cela permet évidemment de "garder les gens chez eux et hors des lieux surpeuplés ou de rassemblement – comme les refuges pour sans-abri". Seulement, une décision de la Cour suprême est venue mettre un terme à ce dispositif. La plus haute juridiction du pays a stipulé en juin que la reconduction de cette mesure devra être adoptée par le Congrès, et non plus décidée par les CDC.