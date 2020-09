Covid-19 : des premiers résultats encourageants pour le vaccin russe Spoutnik V

Un nom commercial un brin provocateur – une référence au satellite mis en orbite en pleine Guerre Froide -, des doutes de la part des Occidentaux, des tests critiqués… Depuis l'annonce de la découverte du "premier" vaccin contre le Covid-19, la Russie croule sous les critiques, voire les moqueries. Le vent est-il en train de tourner ? Une étude préliminaire publiée vendredi montre que produit déclenche bien une réponse immunitaire et n'a pas entraîné d'effets indésirables graves.

Certes, ces résultats ne prouvent pas encore que le vaccin protège efficacement contre une infection par le nouveau coronavirus. C'est ce que devront encore montrer des études de plus grande ampleur, soulignent des experts. Néanmoins, ils vont dans le sens des déclarations de Moscou : le 11 août, les autorités russes avaient en effet annoncé l'entrée de leur candidat-vaccin dans la 3e et dernière phase des essais cliniques et leur volonté de l'homologuer dès septembre, sans attendre les résultats de cette 3e phase d'essais "sur plusieurs milliers de personnes". Après cette annonce, de nombreux chercheurs et certains pays comme l'Allemagne avaient émis des doutes sur l'efficacité et la sécurité de vaccin, en raison notamment de l'absence de données publiques disponibles sur les essais menés.