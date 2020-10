Trump atteint du Covid-19 : et si la Maison-Blanche était devenue un cluster ?

Le chiffre des malades pourrait croître au fil des heures et des retours de tests : près de 400 personnes travaillent à la Maison-Blanche, outre les journalistes situés dans l'aile réservée à la presse et qui respectent scrupuleusement le port du masque... contrairement aux employés de la présidence. Ni même les invités : pour preuve, la présentation il y a une semaine jour pour jour de la juge Amy Coney Barrett, nommée à la Cour suprême par Donald Trump . La cérémonie s'est tenue en plein air, et les convives ne portaient pas de masque. Les caméras ont ainsi filmé quantité de mains serrées et d'embrassades.

Outre la Maison-Blanche, ce sont l'ensemble des outils du pouvoir dont dispose le président américain qui ont été autant d'occasions d'attraper le Covid-19 : Air Force One, l'avion présidentiel, mais aussi Marine One, son hélicoptère, ou sa limousine surnommée The Beast ("la Bête"). Autant de modes de transports où les passagers peuvent pratiquement toucher le président. Selon le New York Times, Hope Hicks a d'ailleurs ressenti les premiers symptômes au retour du Minnesota puis s'est mise en quarantaine volontaire à bord d'Air Force One.