Donald Trump visite sans masque une usine américaine, toute la production part à la poubelle

En déplacement dans le l’État du Maine, le président américain s'est rendu dans une usine de l’entreprise Puritan Medical Products, qui fabrique des écouvillons utilisés dans les tests pour détecter le coronavirus (Covid-19). Comme d’habitude, Donald Trump ne portait pas de masque. Lors de sa visite, il s’est approché des employés qui étaient, eux, équipés de gants, blouses, masques et charlottes, avant de saisir un écouvillon et de le porter à son visage : "Made in the USA", fabriqués aux États-Unis, s’est-il alors exclamé face à la caméra.

Comme le rapporte le journal USA TODAY, l’entreprise Puritan Medical Products a indiqué que toute la production allait être détruite. "Les écouvillons produits pendant cette période seront détruits", a déclaré une porte-parole de l’usine auprès du quotidien américain. "La production était très limitée et les machines n’ont tourné que pendant la visite du président", a-t-elle précisé. L’entreprise n’a pas indiqué toutefois le nombre d’écouvillons concernés.