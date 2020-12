L'Allemagne resserre la vis : Merkel annonce la fermeture des écoles et des commerces

La chancelière et les dirigeants des Länder ont entériné un nouveau tour de vis, particulièrement difficile à l'approche des fêtes. Alors que la France prévoit d'assouplir les conditions de circulation à partir du mardi 15 décembre, l'Allemagne durcit ses règles à compter du mercredi 16. Les crèches, écoles et magasins non-alimentaires seront fermés au moins jusqu'au 10 janvier.

L'Allemagne, qui avait été plus épargnée que ses voisins européens durant la première vague, avait déjà décidé il y a six semaines de fermer ses restaurants, bars, théâtres, cinémas, musées et équipements sportifs, mais ces mesures n'ont pas permis d'endiguer la nouvelle vague épidémique, qui atteint des records avec près de 30.000 cas quotidiens ces derniers jours, et 598 morts jeudi.

Le scénario qui pourrait être retenu consisterait, outre la fermeture des écoles et des commerces non-alimentaire, à imposer une réduction des contacts sociaux à 5 adultes maximum au sein de deux foyers différents, avec une exception entre le 24 et le 26 décembre, où le seuil de 10 adultes serait admis.

Jusqu'ici, Angela Merkel avait défendu durant tout l'automne un durcissement des mesures, mais sans pouvoir l'imposer aux chefs de régions, compétents en matière sanitaire. La chancelière a eu gain de cause dimanche, tant les appels d'élus et de médecins se sont multipliés ces derniers jours pour réclamer des mesures urgentes.

Des Länder n'ont pas attendu cette réunion pour prendre des mesures strictes. La Bavière a instauré des couvre-feux dans les localités les plus touchées. En Saxe, province où l'épidémie circule le plus, les autorités ont d'ores et déjà décrété la fermeture des commerces et des écoles à compter de ce lundi, ainsi que des couvre-feux. Dans le Bade-Wurtemberg, les sorties du domicile ne sont plus autorisées en dehors des motifs impératifs. Jusqu'ici, les Allemands dans leur ensemble n'avaient jamais subi de confinement strict comme cela a été le cas en France.