Covid-19 : Emmanuel Macron annule son déplacement au Mali dans un contexte de fortes tensions

"Cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole", a expliqué l'Élysée, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire consacré à la cinquième vague de Covid-19.

Le déplacement a officiellement été annulé en raison de la crise du Covid-19. Alors que persiste un climat de fortes tensions entre Paris et Bamako, Emmanuel Macron a déprogrammé vendredi le déplacement qu'il devait effectuer au Mali pour rencontrer le président de la transition et célébrer Noël avec les troupes françaises.

Au-delà de ce contexte et des préoccupations sanitaires motivant officiellement l'annulation du voyage, la présidence française a admis que l'organisation de la rencontre était difficile. Emmanuel Macron voulait qu'y participent les présidents en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) - le président ghanéen Nana Akufo-Addo - et du G5 Sahel - le Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Un format rejeté par les autorités maliennes.

Au terme de près de neuf ans de présence au Sahel, la France a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses trois bases les plus au nord du Mali (Tessalit, Kidal et Tombouctou) pour se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs au Sahel, de 5000 actuellement, à 2500/3000 d'ici 2023. Au-delà de la coordination opérationnelle affichée - au moins côté français - sur cette rétrocession des emprises militaires françaises du nord, l'impasse demeure sur les deux sujets qui fâchent : la contractualisation par Bamako des services des paramilitaires russes de Wagner et la durée de la transition censée ramener les civils au pouvoir.

Dans une interview accordée à une radio, le ministre Abdoulaye Diop a maintenu le flou sur le dossier Wagner. "Le gouvernement du Mali n’a signé aucun contrat avec cette société de sécurité privée", a-t-il déclaré. Avec Paris, "nous avons des relations difficiles. (Dans) les relations entre pays, il y a des moments d'incompréhension (…). Nous souhaitons seulement que le dialogue puisse se poursuivre, dans le même esprit constructif et un esprit de sincérité".

Plusieurs sources à Paris ont confirmé à l'AFP que des éléments de Wagner commençaient à se déployer à Bamako. "Le robinet est ouvert", a estimé l'une d'elles.