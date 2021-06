Covid-19 : en Afrique, une trajectoire de l'épidémie "très inquiétante"

Le variant Delta va-t-il mettre en danger le continent africain ? Le responsable des situations d'urgence de l'OMS a alerté, vendredi, sur une évolution "très, très inquiétante" de la trajectoire des cas de Covid-19 en Afrique. Selon les données de l'agence de l'ONU chargée de la santé, il y a eu en Afrique 116.500 nouvelles infections répertoriées lors de la semaine du 7 au 13 juin, soit 25.500 de plus que la semaine précédente.

"La troisième vague s’accélère sur le continent et s’approche du pic de la première vague, qui a culminé à plus de 120.000 cas hebdomadaires enregistrés en juillet 2020", écrit jeudi l'Organisation mondiale de la Santé dans un communiqué. Trois pays africains (République démocratique du Congo, Namibie et Ouganda) connaissent même leurs taux de contaminations hebdomadaires les plus élevés depuis le début de la pandémie de Covid-19.