Covid-19 : record de contaminations en Allemagne, confrontée à une violente vague épidémique

Cette flambée est notamment attribuée au taux de vaccination relativement faible de la population en Allemagne. Un peu plus de 67% des Allemands sont vaccinés, contre un taux de vaccination de 75% en France. Le ministre de la Santé Jens Spahn avait d'ailleurs récemment qualifié cette nouvelle vague infectieuse de "pandémie des non vaccinés".

La pression est également croissante sur les unités de soins hospitaliers. Cela a obligé le pays à débuter des transferts de patients des régions les plus touchées, notamment de l'est du pays, plus réfractaire à la vaccination, vers des régions où la situation épidémique est encore sous contrôle.

Pour autant, plusieurs États particulièrement touchés ont commencé à réagir en introduisant de nouvelles restrictions visant les personnes non vaccinées. À compter de lundi, Berlin va ainsi leur interdire l'accès notamment aux restaurants sans terrasse, aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure. Ce type de dispositif est déjà entré en vigueur cette semaine en Saxe, État-région situé en ex-RDA où le taux de vaccination est très inférieur à la moyenne nationale.

De plus, le SPD, les écologistes et les libéraux, les trois partis amenés à former la future coalition gouvernementale en décembre, doivent présenter jeudi matin des propositions nationales pour lutter contre cette résurgence de l'épidémie. Ils demandent notamment une généralisation de l'exclusion des personnes non vaccinées de certains événements en intérieur, des mesures de prévention plus strictes sur le lieu de travail et la possibilité d'exiger des tests PCR au lieu de tests rapides.

Les nouveaux partenaires au sein de la coalition souhaitent également réintroduire le test gratuit de dépistage du coronavirus, qui a été abandonné le mois dernier. Ils ont, en revanche, exclu d'imposer la vaccination obligatoire contre le Covid-19 et un confinement à l'échelle fédérale. Ces propositions seront examinées par le Bundestag, la chambre basse du Parlement cette semaine. Ils devraient entrer en vigueur à la fin du mois.