Covid-19 : en Hongrie, un taux de mortalité qui s'envole

Les autorités, pourtant, continuent de jouer la carte de l'optimisme. "La situation est grave, mais le système a la capacité suffisante pour faire face à ces chiffres élevés", a déclaré à la presse Gergely Gulyas, le chef du Bureau de Viktor Orban. Le gouvernement mise sur la campagne de vaccination, l'une des plus rapides en Europe, pour endiguer la propagation du virus.

À cette fin, il a commencé à administrer les vaccins chinois Sinopharm et russe Spoutnik V, pas encore utilisés dans les autres pays de l'UE, en plus de ceux livrés par Bruxelles (Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca). Plus de 1,7 million de personnes, soit 18% de la population, ont déjà reçu au moins une dose.