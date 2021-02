Covid-19 : en un mois, les contaminations quasiment réduites de moitié dans le monde

Une baisse amorcée depuis le record de 743.000 nouveaux cas quotidiens atteint au cours de la semaine du 5 au 11 janvier. Les contaminations descendent à leur plus bas niveau depuis la semaine du 17 au 23 octobre 2020. En un mois, ce chiffre a quasiment été réduit de moitié (-44,5%). Jamais, depuis le début de la pandémie, l'indicateur n'avait connu une baisse aussi forte et prolongée.

C’est un chiffre encourageant, bien qu’à prendre avec précaution. Selon des chiffres collectés par l’AFP à partir de sources officielles, les nouvelles contaminations au coronavirus ont poursuivi cette semaine leur chute entamée il y a un mois, atteignant leur plus bas niveau depuis octobre, avec 412.700 infections enregistrées quotidiennement en moyenne. Toujours selon ce bilan, le nombre de nouveaux cas a ainsi chuté de 16% cette semaine.

Toutes les régions du monde sont concernées : -24% aux États-Unis/Canada, -20% en Afrique, -18% en Asie, -15% en Europe, -10% en Amérique latine/Caraïbes et -2% au Moyen-Orient. Le virus ne circule quasiment pas en Océanie (12 cas par jour, -14%). Les deux plus fortes décrues sont observées dans des pays confinés, à savoir le Portugal (-54%, 4200 nouveaux cas par jour) et Israël (-39%, 4400).

L'Espagne (-39%, 18.300 nouveaux cas quotidiens), l'Afrique du Sud (-37%, 2600), la Colombie (-35%, 6300) et le Japon (-35%, 1900) enregistrent également de fortes baisses contaminations. Si cette baisse est encourageante, certains pays comme les États-Unis ou encore le Brésil et la France continuent d’enregistrer un nombre élevé de contaminations, avec respectivement 101.800 (-24%), 45.400, (-6%) et 18.900 (-8%) nouveaux cas quotidiens.