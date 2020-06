Plus de 3500 contaminations en 24 heures : l'Iran s'inquiète d'une reprise du coronavirus

Selon Kianouche Jahanpour, cette augmentation pourrait être liée à la multiplication des tests, avec plus d'un million déjà réalisés, sans nier que ces chiffres soient une vraie source d'inquiétude. Il a d'ailleurs appelé la population à maintenir sa vigilance et ne pas oublier que la maladie est toujours présente. "Le non respect de la distanciation sociale, des règles d'hygiène personnelle ou publique ainsi que les déplacements inutiles peuvent avoir des conséquences irréparables", avertissent ainsi en boucle les télévisions iranienne.

Point positif malgré tout, le nombre de nouveaux décès reste relativement stable et faible avec notamment 59 entre mercredi et jeudi. Selon le comptage de l'université Johns Hopkins au 4 juin, la pandémie a fait 8.071 morts en Iran sur un total de 164.270 personnes contaminées. Des chiffres officiels jugés très sous-estimés à l'étranger et par certains médias iraniens. Depuis avril, les autorités iraniennes ont progressivement levé les restrictions et mesures destinées à enrayer la maladie alors même que la pandémie semblait encore vivace.