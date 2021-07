Italie, Australie, Royaume-Uni... Vague de contestation contre les restrictions sanitaires

Plus de 160.000 personnes ont manifesté contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions en France samedi 24 juillet. Mais ce mouvement de protestation contre les restrictions sanitaires qui se multiplient à cause de la forte propagation du variant Delta, n'est pas un cas isolé. L'Italie, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Irlande aussi ont manifesté.