États-Unis : 40.000 enfants ont probablement perdu un parent à cause du Covid-19

À noter que les quatre professeurs de médecine et de sociologie à l'origine de ces estimations ont fait remarquer qu'elles concernent uniquement la perte d’un parent, et non d’autres proches ou tuteurs de l’enfant, comme un grand-parent.

L'étude, qui s'appuie sur des données accessibles au public et non sur des sondages, révèle en outre que les enfants noirs, qui représentant 14% des enfants aux États-Unis représentent plus de 20% des enfants ayant perdu un parent. "À titre de comparaison, les attentats du 11 septembre 2001 ont laissé 30.000 enfants sans parent", indiquent en outre les chercheurs ajoutant que "le fardeau deviendra de plus en plus lourd à mesure que le nombre de morts continuera d'augmenter".

C'est pourquoi, estiment-ils, "des réformes nationales de grande ampleur sont nécessaires pour faire face aux retombées sanitaires, éducatives et économiques qui affectent les enfants", et des interventions semblent nécessaires pour éviter que les jeunes concernés ne développent de "graves problèmes psychologiques".