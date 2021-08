Covid-19 : les autorités sanitaires implorent les Américains de stopper les traitements à base d'ivermectine

"Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez maintenant." Dans un tweet publié ce samedi 21 août, l'US Food and Drug Administration (FDA) a conjuré les Américains de ne plus utiliser l'ivermectine, un antiparasitaire utilisé chez les animaux, contre le Covid-19.

Dans un article partagé sur le réseau social, l'autorité dit comprendre que "certains se tournent vers des traitements non conventionnels, non approuvés ou non autorisés par la FDA", mais "soyez prudents", ajoute-t-elle. "Il semble y avoir un intérêt croissant pour un médicament appelé ivermectine", "souvent utilisée aux États-Unis pour traiter ou prévenir les parasites chez les animaux. La FDA a reçu plusieurs rapports de patients ayant nécessité un soutien médical et ayant été hospitalisés après s'être auto-médiqués avec de l'ivermectine destinée aux chevaux", ajoute-t-elle.

"La prise de fortes doses de ce médicament est dangereuse et peut causer de graves dommages", "n'utilisez jamais de médicaments destinés aux animaux sur vous-même. Les préparations d'ivermectine pour les animaux sont très différentes de celles destinées aux humains", peut-on encore lire. L'ivermectine est parfois utilisée chez l'homme, notamment pour traiter des vers parasites ou des problèmes cutanés, mais pas sous la même forme que celle donnée aux animaux.