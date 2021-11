Covid-19 : l'Europe appelée à réagir d'urgence pour éviter une nouvelle hécatombe

Il y a encore quelques semaines, elle ne faisait peur à personne. Désormais, certains spécialistes ne cachent pas leur inquiétude et alertent autant qu'ils peuvent sur les dangers de cette cinquième vague. Ce mercredi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'agence sanitaire de l'UE chargée des épidémies, a appelé les pays du Vieux continent à prendre des mesures d'urgence pour éviter une nouvelle hécatombe cet hiver. La veille, l'OMS Europe s'était alarmée de l'"emprise" du Covid-19 en Europe, qui pourrait faire 700.000 morts supplémentaires sur le continent d'ici au printemps, en plus des 1,5 million de décès déjà dénombrés.

Avec plus de 2,5 millions de cas et près de 30.000 morts enregistrés depuis une semaine, le Vieux Continent est de loin la région du monde la plus touchée par la pandémie, selon les données officielles collectées par l'AFP. Et la tendance reste à la hausse, notamment dans les pays où le taux de vaccination est le moins élevé. Les pays d'Europe centrale, l'Europe de l'Est et la Russie affichent ainsi les bilans les plus lourds.