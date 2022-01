"On en a pour deux mois" : grâce à Omicron, le Danemark espère un retour à la "vie normale" d'ici peu

Et si le variant Omicron était finalement un allié ? C'est en tout cas ce que prédit Tyra Grove Krause, qui dirige le département d'épidémiologie de l'Institut national du Sérum au Danemark. Interrogée par la chaîne danoise TV 2, lundi 3 janvier, l'épidémiologiste en chef, l'une des plus hautes responsables de la santé du pays, a annoncé la fin programmée de la pandémie "dans deux mois", grâce au variant apparu, fin novembre 2021, en Afrique du Sud. "Je pense qu'on en a pour deux mois, et puis j'espère que l'infection commencera à se calmer et que nous retrouverons une vie normale", a-t-elle affirmé.