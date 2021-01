Irlande : un mois après, le reconfinement a-t-il porté ses fruits ?

Les magasins non essentiels, pubs, restaurants et écoles devront rester fermés, alors que le pays dénombre à ce jour 2997 décès dus au Covid-19, sur une population de cinq millions d'habitants. Pour les habitants, la résignation est de mise, avec un troisième confinement en moins d’un an.

C’est le cas de Séverine, une Française mariée à un Irlandais et vivant à Dublin. Néanmoins, elle et sa famille semblent davantage préparés. "Les deux enfants ont un ordinateur, on s’est équipés. On a un meilleur système cette fois-ci, c’est un peu moins stressant", indique-t-elle à TF1. "On fait avec mais on aimerait vraiment que ça se termine", ajoute son mari John. Pour leur fille Juliette, l’école commence d'ailleurs à manquer : "C’est un peu plus difficile quand on travaille en ligne."