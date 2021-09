Covid-19 : Israël connaît un nouveau record de contaminations

Les indicateurs sanitaires virent une nouvelle fois au rouge en Israël. La veille de la rentrée scolaire, le pays hébreu enregistre un nombre de contaminations record depuis le début de la crise sanitaire. Les chiffres sont les suivants : 11 000 cas identifiés le 31 août. Au cours des dernières semaines, le nombre d'infections de Covid-19 n'a cessé d'augmenter en Israël sur fond notamment de propagation du variant Delta, plus contagieux, chez des adultes non vaccinés, mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin.