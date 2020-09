Israël annonce un reconfinement national, une première

Au cours des deux dernières semaines, Israël est le deuxième pays à avoir enregistré le plus de nouveaux cas de Covid-19, en proportion de sa population. Le pays compte actuellement 153.217 personnes testées positives sur neuf millions d’habitants, et 1103 décès. "Notre but est de stopper la hausse", a donc appuyé Benjamin Netanyahu. La semaine dernière, une quarantaine de villes, notamment au sein de secteurs arabes et juifs ultra-orthodoxes, s’étaient déjà vu imposer un couvre-feu.