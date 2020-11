Covid-19 : Naples "à genoux", les images terrifiantes d'hôpitaux submergés

L'Italie à son tour frappée par la virulence de la deuxième vague. Mercredi, la Péninsule a recensé plus de 32.000 infections et 623 morts en 24 heures, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé. Le seuil symbolique du million de cas officiellement enregistrés a été franchi, comme dans neuf autres pays précédemment : les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie, la France, l'Espagne, l'Argentine, le Royaume-Uni et la Colombie, selon un décompte de l'AFP.

Après un répit estival, la propagation de l'épidémie est repartie à la hausse depuis septembre, et les contaminations ne cessent d'augmenter (+16% en une semaine). Résultat, régions et gouvernement ont dû prendre des mesures de restrictions limitant la mobilité et le travail. Les bars, restaurants et magasins ont par ailleurs été fermés dans les zones les plus touchées et un couvre-feu a été instauré à l'échelle nationale, suscitant parfois la colère. Mais rien n'y fait. Et les hôpitaux saturés ne peuvent plus absorber le trop plein de malades.