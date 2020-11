Covid-19 : Jair Bolsonaro exhorte le Brésil à cesser "d'être un pays de pédés"

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 162.000 morts au Brésil et a contaminé quelque 5,6 millions de personnes, ce qui en fait le deuxième pays touché par la pandémie après les Etats-Unis. Pour autant, les chiffres sont sous-estimés, selon les experts. La popularité du président ne s'est malgré tout jamais mieux portée. En dépit de sa gestion désastreuse de la crise sanitaire, il rassemblait fin septembre 37% d'avis favorables. Pour près d'un Brésilien sur deux, le président d'extrême droite n'est même "aucunement" responsable des décès attribués au virus.

Contaminé début juillet par le Covid-19 après avoir refusé de porter un masque et toute distanciation sociale, le président de 65 ans s'était montré quelques jours plus tard à moto et s'entretenant sans casque ni masque avec des balayeurs près de sa résidence à Brasilia. Dans un message qu'il a publié sur Facebook, Jair Bolsonaro, qui devait se tenir confiné, a déclaré qu'il se sentait "très bien" mais qu'il était "un peu stressé d'être enfermé". Si le secrétariat à la Communication de la présidence brésilienne s'était refusé à tout commentaire, son attitude n'avait pas manqué de choquer ses détracteurs. Sa femme et deux de ses fils ont également été testés positifs dans le courant de l'été, sans qu'aucun n'ait officiellement développé de symptômes.