Covid-19 : Joe Biden espère une immunité collective aux États-Unis d'ici l'été

"Je pense que cela représente un défi logistique sans précédent dans l'histoire de notre pays mais je pense que nous pouvons le faire", a-t-il affirmé.

Pays le plus touché par le virus, avec, au 26 janvier, 25% des contaminations au monde (25.293.201) et 20% des décès (420.972), il est aussi celui où l'on a, en valeur absolue, le plus vacciné, avec plus de 20 millions d'Américains à avoir reçu une première injection, soit un peu plus de 6% de la population.