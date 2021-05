Covid-19 : Joe Biden vise 70% de primo-vaccinés chez les adultes au 4 juillet

Après des niveaux de vaccination record, le nombre quotidien de personnes recevant une dose anti-Covid est en baisse aux États-Unis, obligeant les autorités à revoir leur stratégie pour parvenir à atteindre les indifférents et les sceptiques. Plutôt que les immenses centres de vaccination dans les stades, les autorités mettent désormais l'accent sur les cliniques mobiles et la multiplication des points de vaccination au plus près des Américains.

Les États-Unis demeurent le pays où le plus de vaccinations ont été réalisées dans le monde (plus de 225 millions au 24 avril). Rapporté à la population, selon les dernières données publiées par OurWorldInData, plus de 44% des Américains ont reçu au moins une dose depuis de début de la campagne de vaccination, et 30% les deux. Parmi les pays à la population dense, seul Israël (62% de primo-vaccinés), les Émirats arabes unis (51%) et le Royaume-Uni (50%) font mieux.

La cible vaccinale américaine pourrait bientôt s'élargir aux adolescents. Début avril, l'alliance Pfizer/BioNTech a déposé une demande d'extension de l'autorisation en urgence de son vaccin pour les 12-15 ans aux États-Unis. Lundi, les médias américains ont rapporté que l'Agence américaine des médicaments devrait effectivement l'autoriser pour cette tranche d'âge d'ici au début de la semaine prochaine. En Europe, la décision n'est pas attendue avant le mois de juin.