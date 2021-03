Covid-19 : l'Allemagne va classer la France en zone à haut risque, des "contrôles aléatoires" et des "tests obligatoires" bientôt mis en place

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que l'Allemagne ne classe son voisin français en zone à haut risque et ne prenne des mesures supplémentaires à la frontière. Ayant déjà classé comme tel la Moselle, département frontalier, Berlin va donc élargir ces restrictions de circulations à toute la France. La décision a été annoncée par Angela Merkel jeudi 25 mars lors d'un point à la presse, la qualifiant de "nécessité". Cette décision devrait intervenir ce vendredi et être officialisée par l'Institut Robert Koch, selon le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mais déjà Jean-Yves Le Drian a détaillé vendredi à quoi ressembleront ces nouvelles mesures. "Cela veut dire des contrôles aléatoires sanitaires plus renforcés que ce qui existait jusqu'à présent, avec tests obligatoires et quarantaine" conseillée, a précisé le ministre des Affaires étrangères sur France Info.