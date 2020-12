Covid-19 : l'Autriche imposera un troisième confinement strict au lendemain de Noël

Les fêtes seront de courte durée en Autriche. Ce vendredi, le gouvernement autrichien a annoncé l’instauration d’un troisième confinement généralisé au lendemain de Noël pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19. "Du 26 décembre au 24 janvier, un couvre-feu s'appliquera à nouveau toute la journée" et non plus uniquement la nuit, a écrit le gouvernement dans un communiqué, qui a assorti cette mesure d'une sanction pour les récalcitrants aux tests.

"C'est la seule façon de rouvrir le tourisme, la culture et la gastronomie en temps de pandémie et en même temps d'éviter que les chiffres n'explosent à nouveau", a déclaré le chancelier conservateur Sebastian Kurz lors d’une conférence de presse. À partir du 18 janvier, les enseignants, commerçants en contact avec la clientèle et conducteurs de transports en commun seront testés toutes les semaines alors que les magasins, librairies, musées et écoles, qui avaient rouvert le 7 décembre, vont à nouveau fermer jusqu'à cette date.

Les hôtels, restaurants, salles de sport et salles de spectacle, qui de leur côté étaient restés fermés, continueront de garder portes closes. Quant au maintien de l'ouverture des sports en plein air, donc des remontées mécaniques pour le ski alpin, à partir du 24 décembre, il est laissé à l’appréciation des autorités locales et régionales.