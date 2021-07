Covid-19 : l'efficacité du vaccin est-elle démentie par la flambée épidémique au Royaume-Uni ?

À l'instar de ce qui a été observé en Israël , de nombreuses personnes contaminées par ce variant étaient vaccinées. C'est ce que nous apprend en effet le dernier rapport hebdomadaire du Public Health England (PHE), publié le vendredi 25 juin. Chaque semaine, l'agence sanitaire britannique fournit des données sur la part de vaccinés parmi les cas confirmés de variant Delta depuis le 1er février. Or, on y lit que sur les plus de 81.000 infections enregistrées jusqu'au 21 juin - chez des personnes dont on connaît le statut vaccinal - 66,4% d'entre elles n'avaient reçu aucune dose. Au contraire, 8,9% possédaient une protection complète. Ce rapport conclut donc au contraire à une protection des personnes immunisées contre la contamination.

Et quid des "formes graves" ? Il s'avère que dans ce même rapport, les autorités sanitaires britanniques publient aussi des informations précises sur le nombre d'hospitalisations parmi les personnes contaminées par ce variant. En tout, sur les 745 patients admis en urgence sur la même période, près de 66% n'étaient pas immunisés. À l'inverse, seuls 10% d'entre eux avaient reçu deux doses. Des chiffres qui poussent les autorités à l'optimisme. Malgré une hausse des cas, le ministre en charge de la vaccination, Nadhim Zahawi, a relevé le 23 juin que les vaccins étaient efficaces puisque "moins d'une personne sur dix hospitalisées à cause du variant Delta a reçu deux doses de vaccin".

Florian Philippot, ex-eurodéputé devenu opposant aux mesures sanitaires, a également accusé le vaccin de ne pas protéger des décès, relevant sur Twitter que "plus de la moitié des morts britanniques du variant Delta étaient vaccinés". Un chiffre authentique. Mais qui ne prouve rien.

Certes, sur les 117 décès enregistrés sur la même période et liés au variant, les autorités comptent 47 victimes non-vaccinées, 20 vaccinées avec une dose et 50 complètement immunisées. Soit plus de la moitié. Il n'y a - malheureusement - rien de surprenant. C'est exactement ce à quoi on doit s'attendre avec un vaccin efficace, mais imparfait. Pour rappel, les autorités sanitaires estiment que deux doses protègent à environ 94% contre l'hospitalisation. Les 6% restants échappent à la protection vaccinale, pour des raisons pas forcément identifiables. Or, si elles n'ont plus cette couverture vaccinale, elles sont à risque de décéder du Covid-19 au même titre qu'une personne qui n'a pas été protégée.