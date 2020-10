L’Espagne à son tour sous couvre-feu : quelles y sont les règles ?

Si le couvre-feu s’étend en principe de 23h à 6h, les régions peuvent choisir de le démarrer une heure plus tard ou une heure plus tôt en fonction de leur situation. Il débute ainsi à 22h à Barcelone et à minuit à Madrid. Dans la capitale justement, une habitante interrogée par TF1 estime qu’il s’agit d’une mesure inévitable : "Si on en arrive là, c’est qu’on n’a pas appris de nos erreurs. On a besoin d’un bon coup de bâton de temps en temps". Mais chez les restaurateurs, ce nouveau coup dur est celui de trop. "Ici, 10h ou 11h du soir, c’est l’heure normale pour dîner", se lamente par exemple Tania Covo, serveuse au restaurant-bar "Aroma".